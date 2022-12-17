تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم " البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بحجم تداول بلغ 38.5 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.8 مليار جنيه، يليه سهم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 172 مليون ورقة، وقيمة تداول 925.4 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول بلغ 88.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 898.4 مليون جنيه، ثم "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول 43.9 مليون ورقة، وبقيمة تداول 802.1 مليون جنيه، ثم "سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك" بحجم تداول 48.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 652.5 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 169.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 601.5 مليون جنيه، ثم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول 42.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 328.1 مليون جنيه، ثم "الصناعات الكيماوية المصرية-كيما"، بحجم تداول 48.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 308.8 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "حديد عز"، بحجم تداول 14.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 299.1 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "الشمس للإسكان والتعمير"، بحجم تداول بلغ 40.8 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 296.8 مليون جنيه.