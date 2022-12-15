ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.04% خلال تعاملات الأسبوع المنتهى

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 15141.55 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.97% ليغلق عند مستوى 2864.04 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" صعودًا بنحو 4.84% ليغلق عند مستوى 4214.35 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 2.62% ليغلق عند مستوى 18178.10 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 3629.11 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 22.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 973.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.3%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 633 مليار جنيه إلى 643.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.7%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 172.1 مليار جنيه إلى 179.7 مليار جنيه بنسبة نمو 4.4%.

وارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 805.1 مليار جنيه إلى 823.5 مليار جنيه بنسبة نمو 2.3%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.3 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 2.5%.

وبالنسبة للتداول ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 19.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 6.851 مليار ورقة منفذة على 514 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 78.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 5.477 مليار ورقة منفذة على 453 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أما مؤشر تميز، بلغ إجمالى قيمة التداول به نحو 20.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 61.6 مليون ورقة منفذة على 2180 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 87.04% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 12.96%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 10.3 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 1.5 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 234.9 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 5.2 مليار جنيه، بحجم تداول 3.9 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 194.7 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 15.5 مليار جنيه بحجم تداول 5.4 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 429.6 ألف عملية.