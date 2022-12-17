تطعيم 251 ألف طفل خلال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بأسوان

وأشار "حنفى" إلى أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال أختتمت فاعليتها بجميع المراكز الطبية والوحدات الصحية بمختلف مراكز ومدن المحافظة فى إطار الخطة القومية لوزارة الصحة للحفاظ على مصر خالية من هذا المرض.

وأضاف، أن الحملة أستهدفت تطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات من المصريين وغير المصريين ، وذلك عن طريق 1402 فريق طبى يجوب المنازل " من بيت لبيت " فى جميع القرى والمناطق النائية.

ومن جانبه أوضح الدكتور مصطفي أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي بأن إستراتيجية العمل بالحملة تضمنت التواجد فى أماكن التجمعات والأسواق والميادين الكبرى ، بالإضافة إلى فرق ثابتة متواجدة فى مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية على مستوى المحافظة.

وأشار إلى أنه تم التطعيم بإستخدام الطعم الفموى سابين أحادى التكافؤ نمط 2 ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.