اليوم السابع
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"الوطنية للصحافة" توافق على قرار مجلس إدارة مؤسسة الأهرام بمد خدمة ضياء رشوان لمدة عام

السبت، 17 ديسمبر 2022 07:07 م
"الوطنية للصحافة" توافق على قرار مجلس إدارة مؤسسة الأهرام بمد خدمة ضياء رشوان لمدة عام المهندس عبد الصادق الشوربجى
كتب محمد السيد

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قررت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، الموافقة على مد خدمة إياد أبو الحجاج ثلاثة أشهر رئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة دار التحرير، والموافقة على مد خدمة سعيد عبده ستة أشهر رئيسًا لمجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع ومؤسسة دار المعارف، والموافقة على إعارة المهندس رزق عبد السميع، نائبًا لرئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع ودار المعارف.

كما وافقت الهيئة على مد خدمة أحمد عطية صالح رئيس تحرير اللواء الإسلامي، وذلك للمدة المتبقية من رئاسة التحرير، ومد خدمة علاء عبد الهادي رئيس تحرير كتاب اليوم وأخبار الأدب، وذلك للمدة المتبقية من رئاسة التحرير.

ووافقت الهيئة الوطنية للصحافة على قرار مجلس إدارة مؤسسة الأهرام على مد خدمة ضياء رشوان لمدة عام اعتبارًا من 2/1/2023، وتصعيد هيثم حلمى سلطان عضوًا بمجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط خلفًا للأستاذ محمود أحمد عبد الحميد للوفاة، والموافقة على تعيين عيد إبراهيم هريدي عضوًا بالجمعية العمومية لمؤسسة أخبار اليوم بدلاً من هويدا رمضان لبلوغها سن المعاش.

وافقت الهيئة الوطنية للصحافة على تعلية رؤوس أموال مؤسسات الأهرام وأخبار اليوم ووكالة أنباء الشرق الأوسط وروزاليوسف بقيمة مبالغ الدعم المقدمة من الهيئة، وذلك تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية غير العادية لكل مؤسسة للموافقة والاعتماد، وتعيين محمد البهنساوي رئيسًا لتحرير بوابة أخبار اليوم وموقع الأخبار المسائي بدلاً من جمال الشناوي، استكمالاً للمدة المتبقية من رئاسة التحرير.


الهيئة الوطنية للصحافة

عبد الصادق الشوربجى

المؤسسات القومية

اخبار مصر

الوطنية للصحافة



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