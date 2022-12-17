وذكرت المفوضية - فى بيان صحفي نقلته عبر موقعها الرسمي، اليوم السبت، أنه تم تخصيص نحو 14 مليون يورو بموجب عقد مع بنك التنمية البولندي لشراء حافلات مدرسية، كذلك أطلقت المفوضية حملة تضامن على مستوى الاتحاد الأوروبي للتبرع بالحافلات المدرسية لأوكرانيا، عبر آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي.

وأضاف البيان أن هناك نحو 240 حافلة فى الطريق الآن من الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء فيه إلى أوكرانيا، فيما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين" إن هجمات روسيا المستهدفة ضد البنية التحتية المدنية، خاصة مع حلول فصل الشتاء في البلاد، هي جريمة متعمدة ضد ملايين الأبرياء وانتهاك صارخ للقانون الدولي، والأولوية القصوى للاتحاد الأوروبي هي إعادة الأطفال الأوكرانيين إلى المدرسة في أقرب وقت ممكن".

وأضافت فون دير لاين"إننا نفي اليوم بوعدنا بدعم إعادة تأهيل المدارس التي تضررت ودمرت بسبب الحرب وبحلول أوائل عام 2023، سنقوم أيضًا بتوصيل المزيد من الحافلات المدرسية لأوكرانيا حتى يتمكن الأطفال بالفعل من السفر إلى المدرسة في أفضل الظروف الممكنة".

من جهتها، وجهت السيدة الأولى لأوكرانيا، أولينا زيلينسكا الشكر للمفوضية الأوروبية لدعم ترميم المدارس الأوكرانية، مشيرة إلى أن أقل من ثلث الأطفال في أوكرانيا لديهم إمكانية الذهاب إلى المدرسة بانتظام، فيما يتعين على البقية الدراسة عبر الإنترنت أو بتنسيق مختلط ولكن تزداد صعوبة الأمر في ضوء استمرار القصف وانقطاع التيار الكهربائي".

وتشمل حزمة المساعدة البالغة 100 مليون يورو تخصيص 34 مليون يورو كمساعدات إنسانية، منها 20 مليون يورو عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، و14 مليون يورو من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل الإصلاحات الخفيفة والمتوسطة بما في ذلك إصلاح النوافذ والأسقف والأبواب ومرافق الصرف الصحي والتدفئة، فضلاً عن توفير معدات الفصول الدراسية في أماكن التعلم وملاجئ القنابل، وسيتم تقديم 66 مليون يورو مباشرة إلى الحكومة الأوكرانية كدعم للميزانية.