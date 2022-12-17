الكولسترول السيئ وارتفاع ضغط الدم.. ماذا سيحدث عندما يجتمع الاثنان؟

كتبت إيناس البنا

إذا كان لديك مستويات عالية من الكوليسترول "الضار" بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم فأنت أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

اقترحت دراسة جديدة نُشرت في مجلة Hypertension ، وهي مجلة American Heart Association ، وجود علاقة محتملة بين ارتفاع ضغط الدم والبروتين الدهني (a) ، وهو نوع من الكوليسترول السيئ ، على تطور أمراض القلب والأوعية الدموية (CVD).

وقالت الدراسة إن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم إلى جانب مستويات عالية من البروتين الدهني (أ) الكوليسترول لديهم مخاطر أعلى بنسبة 18-20 % للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مقارنة بمن لا يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

اقترح مؤلف الدراسة الرئيسي أن البروتين الدهني (أ) قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية من حدث قلبي وعائي كبير مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية بين الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم.

كيف يؤثر الكولسترول السيئ على صحة القلب والأوعية الدموية



تتكون البروتينات الدهنية من البروتينات والدهون ، وتنقل هذه الجزيئات الكوليسترول إلى الخلايا في جميع أنحاء الجسم عبر مجرى الدم. البروتين الدهني (أ) هو نوع من البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) أو الكوليسترول "الضار" الذي قد يساهم في تراكم الترسبات الدهنية في جدران الأوعية الدموية (تصلب الشرايين) ، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

أشارت الدراسات السابقة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وعدم توازن الدهون ، أو عسر شحميات الدم ، تزيد لديهم مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومع ذلك ، هناك معلومات محدودة حول كيفية مساهمة البروتين الدهني (أ) في مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بين الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ومقدار ذلك.

شملت الدراسة الحالية 6674 بالغًا تمت متابعتهم بمعدل 14 عامًا تقريبًا. تم تقييم مستويات البروتين الدهني (أ) ومستويات ضغط الدم خلال اختبارات المتابعة. لم يكن أي من المشاركين مصابًا بأمراض القلب والأوعية الدموية في وقت تسجيلهم.

من بين إجمالي المشاركين ، عانى 809 منهم من أمراض القلب والأوعية الدموية. فقط 8 % من المشاركين مع مستويات البروتين الدهني (أ) أكبر من أو تساوي 50 ملغ / ديسيلتر ولم يكن لديهم ارتفاع ضغط الدم لديهم أحداث أمراض القلب والأوعية الدموية بالمقارنة ، أكثر من 18 في المائة من المشاركين الذين لديهم مستويات مماثلة من البروتين الدهني (أ) ولكن مع ارتفاع ضغط الدم يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وجدت الدراسة زيادة ذات دلالة إحصائية في مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى المشاركين الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم مقارنة بمن لا يعانون من ارتفاع ضغط الدم. الأفراد الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ومستويات البروتين الدهني العالي (أ) لديهم مخاطر أعلى في القلب والأوعية الدموية.

بناءً على النتائج ، خلص الباحثون إلى أن البروتين الدهني (أ) يبدو أنه يعدل العلاقة بين ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية وشددوا على الحاجة إلى مزيد من البحث لفهم التفاعلات أو العلاقات بين ارتفاع ضغط الدم والبروتين الدهني (أ) وأمراض القلب والأوعية الدموية.

نصائح لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية



تناول طعام صحي

حافظ على نشاط بدني

لا تدخن

الحصول على قسط كاف من النوم

الحفاظ على وزن صحي

تحكم في مستويات الكوليسترول لديك

حافظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة

الحفاظ على ضغط الدم الطبيعي