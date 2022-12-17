الداخلية تضبط 1960 قضية تموينية

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين، وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط 1960 قضية تموينية متنوعة، من بينها ضبط قضية بيع بأزيد أرز أبيض بمضبوطات بلغت (950 كيلو جرام أرز أبيض) 39 قضية حجب "أرز شعير" بمضبوطات بلغت (453,332 طن أرز شعير).

وضبط 6 قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (18,850 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" - 65,700 طن دقيق أبيض - 1200 لتر "زيت طعام")، وضبط (616) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية ومواد بناء بمضبوطات بلغت (20 طن مواد بناء "أسمنت" - 13,750 طن دقيق أبيض – 38,348 طن "سلع ومواد غذئية متنوعة وأسمدة" – 2400 عبوة زيت طعام – 7260 قطعة متنوعة – 10010 عبوة سجائر) ، وكذا ضبط (951) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (11) قضية دقيق بلدى مدعم - 184 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 196 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 560 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (13,350 طن دقيق بلدى مدعم).

وضبط 21 قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (10,900 طن "سكر تموينى – أسمدة مدعمة" – 69500 لتر مواد بترولية – 1300 إسطوانة بوتاجاز).. بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى (635,324 طن) أبرزها (13,350 طن دقيق بلدى – 79,450 طن دقيق أبيض – 1,950 طن أرز أبيض – 453,332 طن أرز شعير – 57,198 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة - أسمدة" ،

10,900 طن "سكر تموينى – أسمدة مدعمة" – 2400 عبوة زيت طعام – 7260 قطعة متنوعة – 69500 لتر مواد بترولية – 1200 لتر زيت طعام – 1300 إسطوانة بوتاجاز مدعمة – 10010 عبوة سجائر 20 طن أسمنت) كان أبرزها الآتى :-

وضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص - بمحافظة الجيزة) وبحوزته كمية قدرها (65 طن "دقيق أبيض" - 5 طن ملح طعام) قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق .. مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبط (مالكة مستودع دقيق بلدى - بمحافظة قنا) لتصرفها فى كمية قدرها (12,62 طن "دقيق بلدى مدعم") مخصص ربطاً على المخابز البلدية ببيعها فى السوق السوداء مستولية على الدعم المقرر.

وضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص - بمحافظة قنا) وبحوزته كمية قدرها (6 طن "سكر حر" - 1,200طن مكرونة) معبأة داخل عبوات قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق .. مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط (مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية - بمحافظة قنا) لحيازته كمية قدرها (20 طن "أسمدة زراعية") معبأة داخل شكائر بدون فواتير ، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، و ضبط (مالك مستودع لتجارة مواد البناء - بمحافظة المنوفية) ، وبحيازته كمية قدرها (20 طن "أسمنت") معبأة داخل شكائر بدون مستندات ، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبط (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات - بمحافظة القاهرة) بحوزته كمية قدرها (69500 لتر مواد بترولية "سولار – بنزين") قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر، و ضبط (المدير المسئول عن مستودع إسطوانات بوتاجاز - بمحافظة القاهرة) لتجميعه كمية قدرها (1300 إسطوانة بوتاجاز) قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (39) قضية بمضبوطات بلغت (453,332 طن"أرز شعير").

كما تم ضبط (مالك مطعم لتقديم الوجبات الجاهزة) بمحافظة القاهرة، وبحوزته كمية قدرها (2,55 طن لحوم – مقطعات لحوم) معبأة داخل عبوات بدون بيانات "مجهولة المصدر " ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة القاهرة ، وبحوزته (2,5 طن "مقطعات دواجن") معبأة داخل عبوات بدون بيانات "مجهولة المصدر" ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

▪ كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (43) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (10390 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع).