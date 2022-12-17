اليوم السابع
Ads
السبت، 17 ديسمبر 2022 11:46 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

"الداخلية" تضبط 128 طن سلع حجبها تجار عن الأسواق وقضايا تلاعب في الأسعار

السبت، 17 ديسمبر 2022 11:40 ص
"الداخلية" تضبط 128 طن سلع حجبها تجار عن الأسواق وقضايا تلاعب في الأسعار حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (662) قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من  (655) طن مواد غذائية وغير غذائية.
 
وفى مجالى حجب السلع الإستراتيجية والإستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة (128) طنا، وفى مجال حجب الأرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمى للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من (455) طنا.
 
وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من (52) طنا، وفى مجال البيع بأزيد لمواد البناء تم ضبط (20) طن أسمنت.
 
وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط (951) قضية من بينها (184) قضية "خبز ناقص الوزن" و (196) قضية "خبز غير مطابق للمواصفات ".
 
 

شرطة التموين

حملات تموينيه

وزارة الداخليه

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة