اليوم السابع
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الداخلية تضبط عددا من قضايا المخدرات بحملات أمنية

السبت، 17 ديسمبر 2022 12:33 م
الداخلية تضبط عددا من قضايا المخدرات بحملات أمنية قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات مضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة قسم شرطة حدائق القبة وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى– هاتف محمول).

مديرية أمن القليوبية:

▪ ضبط (عنصرين إجراميين "لإحدهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة .. وبحوزتهما (1000 قرص مخدر لعقار "ترامادول" - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

مديرية أمن الإسكندرية:

▪ ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الرمل .. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول).
▪ ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة محرم بك .. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول).
▪ ضبط (عنصرين إجراميين – لهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان الرمل .. وبحوزتهما (33 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,300 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض).

مديرية أمن البحيرة:

▪ ضبط (عنصر إجرامى) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة دمنهور .. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول).
▪ ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة شبرا خيت .. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول).
▪ ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة المحمودية .. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش - سلاح أبيض - مبلغ مالى – هاتف محمول).

مديرية أمن كفر الشيخ:

▪ ضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة فوة .. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى - هاتف محمول).

مديرية أمن الغربية:

▪ ضبط (عنصرين إجراميين – لهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول طنطا .. وبحوزتهما (48 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4,800 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض).
 
▪ ضبط (عنصرين إجراميين – لإحدهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى .. وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين – كمية لمخدر الآيس "الشابو" – 57 قرص مؤثر لعقارى "أبتريل – أموتريل" -  مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض – ميزان حساس).
مديرية أمن الشرقية.
 
▪ ضبط (عنصرين إجراميين) حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة مركز شرطة أبوكبير .. وبحوزتهما (12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

مديرية أمن الإسماعيلية:

ضبط (عنصر إجرامى) حال إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية .. وبحوزته (20 قالب إسطوانى لمخدر الهيروين وزنوا 5 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول).

مديرية أمن السويس:

▪ ضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة فيصل .. وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 3 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول).

مديرية أمن مطروح:

▪ ضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الضبعة .. وبحوزته (50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

مديرية أمن المنيا:

▪ إستهداف (عنصر إجرامى - له معلومات جنائية).. تبين عدم تواجده  وبتفتيش مسكنه تم ضبط (كمية لمخدر الهيروين).

مديرية أمن أسيوط:

▪ ضبط (عنصرين إجراميين – لهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة أبنوب وبحوزتهما (كمية لمخدر الآيس "الشابو" – 2 سلاح أبيض – ميزان حساس – أدوات تعاطى - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة).

مديرية أمن سوهاج:

▪ ضبط (عنصرين إجراميين - لهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة طهطا وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – 2 سلاح أبيض – دراجة نارية "بدون لوحات" - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

مديرية أمن قنا:

▪ ضبط (عنصر إجرامى - له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة نجع حمادى، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش– كمية لمخدر الأفيون – كمية لمخدر الآيس "الشابو" - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض).

منطقة السحر والجمال:

▪ ضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية .. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى– هاتف محمول).

 


منطقة السحر والجمال

مديرية أمن قنا

مخدرات

سلاح

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