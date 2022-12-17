اليوم السابع
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الحكومة تنفى انتشار أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية بالصيدليات

السبت، 17 ديسمبر 2022 12:02 م
الحكومة تنفى انتشار أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية بالصيدليات انفوجراف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن انتشار أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية بالصيدليات، تواصل المركز مع هيئة الدواء المصرية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية بالصيدليات، مُشددةً على أن جميع الأدوية المسجلة بهيئة الدواء المصرية، والتي يتم تداولها في الأسواق، آمنة وفعالة وذات جودة عالية، ومطابقة لكافة معايير ومتطلبات التصنيع وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وتخضع جميعها لعمليات فحص ورقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة.
 
وأشارت إلى حرص الهيئة على تكثيف متابعة الأسواق لسرعة ضبط أي تشغيلات مغشوشة وتحريزها بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة، مع تنفيذ حملات تفتيشية بشكل دوري على مختلف الصيدليات بكافة محافظات الجمهورية، وسحب عينات عشوائية من الأدوية، وتحليلها بمعامل الهيئة، للتأكد من سلامتها.

انتشار ادوية مغشوشة

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

خليك واعى



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