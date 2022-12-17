"التموين" تطالب المديريات بإرسال طلبات إضافة المواليد على البطاقات إلى الوزارة

كتب مدحت وهبة

إضافة المواليد على بطاقات التموين بدأ من خلال استقبال مكاتب التموين الطلبات لأربعة فئات من أصحاب البطاقات التموينية، في إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على هؤلاء الأسر والفئات هي: مستحقي معاش تكافل وكرامة، وحاملو كارت الخدمات المتكاملة، ومستحقي معاش التضامن الاجتماعي، وأبناء الشهداء، وزوجة الشهيد، وأبناء الأسر البديلة، على ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات، وتتضمن اسم صاحب البطاقة، والرقم القومي، ورقم البطاقة التموينية، وعدد افراد البطاقة، والأفراد المراد إضافتهم وأرقامهم القومية"،

وطالبت وزارة التموين من المديريات بإرسال طلبات إضافة المواليد على البطاقات التموينية والكشوف والمستندات مرفق بها CD أسبوعيا عن طريق مدير المديرية التموينية لديوان عام الوزارة.

وتضمن قرار وزارة التموين، أن يقوم المكتب التمويني بتجميع هذه الطلبات و المستندات وإرسالها إلى مديريات التموين، ومرفق بها كشوف معتمدة CD على ألا تزيد البطاقة عن 4 أفراد.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أكدت على أنه نظراً لزيادة عدد المترددين على مكتب خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة لتقديم طلبات إضافة مواليد للفئات الأكثر احتياجاً وتيسيرا على المواطنين يتم التنبيه على مديريات التموين ،بإخطار مكاتب التموين التابعة لها باستلام الطلبات من المواطنين، والتي ينطبق عليهم القواعد.