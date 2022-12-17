"التموين" تعلن أماكن إضافة المواليد على بطاقات التموين والفئات المستهدفة

كتب مدحت وهبة

وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتيسير استلام طلبات المواطنين بشأن إضافة المواليد على البطاقات التموينية ، حيث تستقبل مكاتب التموين على مستوى الجمهورية، طلبات إضافة المواليد من 4 فئات من أصحاب البطاقات التموينية، مستحقي معاش تكافل وكرامة، أصحاب كارت الخدمات المتكاملة، ومعاش التضامن الاجتماعي، وأبناء الشهداء وزوجاتهن، أبناء الأسر البديلة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على هؤلاء الأسر.

وأوضحت وزارة التموين، ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات، وتتضمن اسم صاحب البطاقة والرقم القومى ورقم البطاقة التموينية وعدد افراد البطاقة والأفراد المراد إضافتهم وأرقامهم القومية، حيث ترسل هذه الطلبات والكشوف والمستندات مرفق بها CD أسبوعيا عن طريق مدير المديرية التموينية لديوان عام الوزارة.

وتضمن قرار وزارة التموين، أن يقوم المكتب التمويني بتجميع هذه الطلبات والمستندات وإرسالها إلى مديريات التموين، ومرفق بها كشوف معتمدة CD على ألا تزيد البطاقة عن 4 أفراد.