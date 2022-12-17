أهالى كفر الشيخ: نأمل أن يحافظ بيج رامي على لقب مستر أولمبيا للعام الثالث

كفر الشيخ- محمد سليمان

تتجه أنظار أهالى محافظة كفر الشيخ، وخاصة قرية السبايعة التابعة لمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، لمتابعة مسابقة لقب أولمبيا، والتى يشارك فيها ممدوح السبيعى الشهير بـ"بيج رامى" بطل مصر والعالم فى كمال الأجسام، آملين تحقيقه لقب مستر أولمبيا الثالث على التالى، حيث توج بيج رامى بالبطولة آخر نسختين.

وينافس بيج رامى على لقب مستر أولمبيا فجر الغد الأحد، حيث خضع للتحكيم السرى فجر اليوم، ويلعب بيج رامى فى الوزن المفتوح بينما نافس محمد إمبابى فى وزن 212 وأحمد شكرى فى الفيزيك.

قال طارق السبيعى، عم بيج رامى، إننا ننتظر نتيجة المسابقة، وسيتم متابعتها، فجر الغد، ونأمل أن يفوز بيج رامى بمستر أوليمبيا للعام الثالث على التوالى، ودعوات المصريين له، ودعوات والدته له، مؤكداً أن لدينا الثقة فى الله أنه سبحانه سيكرمه، ويتوج باللقب للعام الثالث على التوالى.

وأضاف محمد كامل محمد، من أهالى كفر الشيخ، سوف نتابع المسابقة فجر الغد، ودعواتنا بفوز بيج رامى بمستر أوليمبيا للعام الحالى، مؤكدا فى حالة فوزه أن شاء الله سيستقبلونه بمطار القاهرة فو وصوله، مشيراً إلى أن كل المصريين وخاصة أهالى كفر الشيخ يدعمون بيج رامى، ابن قرية السبايعة ببلطيم.

وأكدت مريم محمد سعد، طالبة جامعية، نتمنى التوفيق والفوز لبيج رامى فى المسابقة التى سنتابعها فجر الغد الأحد، آملة أن يفوز لتحتفل مصر كلها بفوزه، لأنه يستحق الفوز، لتميزه فى لعبة كمال الأجسام، بالإضافة لصفاته المتعددة وحسن أخلاقه، فقد أصبح رمزا لكل مصرى متفوق فى موهبته، كما نفتخر بفخر العرب محمد صلاح.

يذكر أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، كرم بيج رامى، عقب حصوله على مستر اولمبيا العام الماضى، أثناء الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة، كما قرر محافظ كفر الشيخ إطلاق اسم بيج رامى على ميدان بمدخل مدينة كفر الشيخ وهو من الميادين الشهيرة، خاصة أنه سيقام كوبرى علوى، أعلى مزلقان سخا يربط بين شرق وغرب كفر الشيخ ومسار العائلة المقدسة ورافدى الطريق الدولى الساحلى.