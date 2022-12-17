أخبار مصر.. الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة الأمريكية الأفريقية

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها عودة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة الأمريكية الأفريقية بواشنطن.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى قمة القادة الأمريكية الأفريقية بالعاصمة الأمريكية واشنطن، في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر الجارى.

التعليم توجه المديريات بالاستعداد الجيد لامتحان الفصل الدراسى الأول

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية والإدارات بضرورة الاستعداد الجيد لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقها بداية يناير المقبل، حيث طالبت بإعلان الجداول فى مكان بارز للطلاب ووضع أسئلة الامتحانات وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية التى حددها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، إضافة إلى الحفاظ على سرية الأسئلة حتى وصولها إلى الطلاب فى لجان الاختبارات، وأيضا تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية فى لجان النظام والمراقبة.

انطلاق عمليات التصويت لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب التونسى

انطلقت صباح اليوم السبت، عمليات التصويت داخل مراكز الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب التونسى، والذى يمثل السلطة التشريعية فى البلاد.

وبدأت مراكز ومكاتب الاقتراع استقبال الناخبين في تمام الساعة الثامنة صباحا بمختلف الدوائر بالولايات التونسية، حيث خصصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 11 ألفا و485 مكتب اقتراع و4 ألاف و692 مركز اقتراع داخل تونس وخارجها، تحت إشراف 46 ألفا من الكوادر البشرية.

رئيس الوزراء يستمع لشرح حول معدات مصنع المحركات بالهيئة العربية للتصنيع

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، افتتاح مركز التصنيع الرقمى بمصنع المحركات، بالهيئة العربية للتصنيع، واستمع لشرح حول معدات المصنع وما يتم إنتاجه فى مجال تنقية المياه ومحطات المياه وقطاع الطائرات.

الرئيس التونسى وحرمه يدليان بصوتيهما لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب

أدلى الرئيس التونسى قيس سعيد وحرمه، اليوم السبت، بصوتيهما بأحد مراكز الاقتراع بحى النصر لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب .

وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها منذ الساعة الثامنة صباحا لاستقبال الناخبين، لانتخاب ممثليهم بمجلس نواب الشعب، وتتواصل عملية الاقتراع حتى الساعة السادسة مساء .

مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل وإجازة نصف العام

حددت المديريات التعليمية والإدارات مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، حيث أعلنت المديريات بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بداية من 9 يناير المقبل للمواد الدراسية الأساسية، كما حددت المديريات بداية يناير لعقد امتحان المواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع لطلاب مدارس اللغات، على أن تستمر الاختبارات حتى يوم 26 يناير 2023.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن إجازة نصف العام كما هى دون تغيير بعد تحديد مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لتبدأ 6 مايو المقبل، موضحة أن مواعيد إجازة نصف العام للطلاب تبدأ رسميا 28 يناير المقبل وتستمر حتى 9 فبراير 2023 ولمدة 15 يوما.

الأرجنتين ضد فرنسا.. فيفا يكشف كواليس حفل نهائي المونديال: ستكون ليلة لا تنسى

كشف الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم قطر 2022، كواليس حفل ختام كأس العالم قطر 2022، قبل انطلاق مباراة فرنسا والأرجنتين، والمقرر لها غداً الأحد.

وكتب حساب البطولة عبر تويتر: يوم الأحد سيكون ليلة لا تنسى، قبل نهائي كأس العالم قطر 2022، سيكون لدينا عروض حية من نجوم الموسيقى التصويرية في كأس العالم دافيدو، وعائشة، وأوزونا وجيمس ونورا فتحي وبلقيس ورحمة رياض ومنال.

مستشار الأمن القومى الأمريكى يثمن دور مصر فى تدعيم الأمن والاستقرار الإقليمى

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، في مقر إقامته بواشنطن، "جيك سوليفان" مستشار الأمن القومي الأمريكي.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي رحب بزيارة الرئيس إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، مثمناً دور مصر تحت قيادة الرئيس السيسى في تدعيم الأمن والاستقرار بمحيطها الإقليمي، مؤكداً الحرص المتبادل للولايات المتحدة على تعزيز وتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين الصديقين خلال المرحلة المقبلة فى مختلف المجالات، خاصةً على صعيد التعاون الأمني والعسكري.

الصحة: فحص 214 ألف رضيع ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 214 ألف مولود، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة، تحت شعار «100 مليون صحة»، وذلك منذ انطلاق المبادرة في 13 يوليو 2021 وحتى اليوم، بهدف الوصول إلى جيل صحي وخالِ من مسببات الإعاقة.

طقس اليوم دافئ نهارا مائل للبرودة ليلاً.. والصغرى على القاهرة 14 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

إسلام عبد المعين يحصد ميداليتين ذهب فى القوة البدنية ويحافظ على مستر أولمبيا

حصد إسلام عبد المعين البطل المصري المركز الأول، خلال مشاركته في منافسات بطولة مستر أولمبيا 2022 للقوة البدنية، والمقامة حاليًا في فلاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية على ميداليتين ذهب.

وقال إسلام عبد المعين، في تصريح خاص لـ "اليوم السابع" إنه حقق الفوز بمداليتين ذهب، واستطاع الحافظ على اللقب للمرة الثالثة، بعد فوزه في لعبتي البنش بريس، والديت ليفت، وذلك خلال مشاركته في مستر أولمبيا 2022 فئة القوة البدنية.