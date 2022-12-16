10 معلومات عن امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

كتب محمود طه حسين

أوشكت امتحانات الفصل الدراسى الأول على الانطلاق، حيث من المقرر أن تبدأ يناير المقبل، ونرصد فى التقرير التالى أبرز 10 معلومات عن امتحانات الترم الأول:

1- تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول بداية يناير المقبل.

2- تعقد الامتحانات فى لجان سير مراقبة من أعضاء هيئة التدريس.

3- تعقد الامتحانات ورقيا لجميع الصفوف حتى الثالث الإعدادي.

4- تعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام ورقية وإلكتروينة على التابلت بواقع 85% اختيار من متعدد و15% مقالية.

5- أعلنت المديريات التعليمية والإدارات مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

6- تعقد الامتحانات فى غير أيام الإجازات الرسمية، حيث يتم مراعاة اجازات الإخوة المسيحيين.

7- تعقد الامتحانات بأسئلة تقيس الفهم ونواتج التعلم لجميع الصفوف الدراسية.

8- تعقد الامتحانات بنظام الأوبن بوك لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية.

9- تتم الامتحانات مع تطبيق الإجراءات الوقائية.

10- تتم الامتحانات فى منهج الفصل الدراسي الأول بأكمله دون حذف.