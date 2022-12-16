اليوم السابع
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153800 طن قمح رصيد صوامع القطاع العام من ميناء دمياط‎‎

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 03:15 م
153800 طن قمح رصيد صوامع القطاع العام من ميناء دمياط‎‎ ميناء دمياط‎‎
دمياط - هيثم مراد

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استقبل ميناء دمياط اليوم 8 سفن متنوعة، بينما غادره 7 سفن أخرى، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 29 سفينة. 
 
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 39568 طن تشمل:  5150 طن يوريا و 1112 طن رمل و 789 طن رخام و 18700 طن ملح و 13817 طن بضائع متنوعة. 
 
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 17175 طن تشمل: 3500 طن ذرة و5667 طن حديد و1440 طن ابلاكاش و 5100 طن خردة و 1468 طن خشب زان. 
 
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 491 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 177 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1080 حاوية مكافئة. 
 
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 153836 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 112482 طنًا. 
 
كما غادر الميناء أيضا قطارى بضائع بحمولة إجمالية 2492 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و طنطا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4858 شاحنة. 
 
 

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