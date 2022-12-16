نقابة العلاج الطبيعي بسوهاج تنظم ندوة حول التغذية العلاجية وعلاج السمنة 

ناقشت الندوة كيفية وضع برامج غذائية للمرضي، واستخدام الأجهزة المساعدة للقضاء على السمنة، وذلك في إطار حرص النقابة على رفع كفاءة أخصائي العلاج الطبيعي، بما يعود بالنفع على المرضى.

وقال الدكتور أحمد راغب نقيب العلاج الطبيعي بسوهاج أن النقابة تحرص دائمًا على عقد الندوات والورش التدريبية لإفادة ممارسيها ، وخاصة مع بداية دخول فصل الشتاء بهدف توعية ربات المنازل بكيفية حماية أطفالهم من نزلات البرد.

فيما قالت الدكتورة سمر حمدون ماجستير العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية بجامعة القاهرة، أن التغذية العلاجية من أهم الموضوعات التي يجب تناولها، خصوصًا أن وضع نظام غذائي لكل شخص يختلف حسب حالته الصحية والاقتصادية.

وأضاف الدكتور أندرو أنيس، عضو مجلس نقابة العلاج الطبيعي بسوهاج، أن اللجنة العلمية تقوم بعمل دورات تدريبية شهرية، في الأساليب الجديدة للعلاج الطبيعي بمختلف التخصصات سواء كان في العظام والأعصاب والأطفال والتغذية العلاجية.