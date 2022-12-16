مركز اتصالات الضرائب يتلقى 251 ألف مكالمة للاستفسار الضريبية خلال عام

كتب أحمد يعقوب

قال الدكتور السيد صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ والمشرف على مركز الاتصالات، إن مركز الاتصالات ب مصلحة الضرائب بدأ أعماله في 1 يوليو 2019، بتقديم خدمات الرد على الاستفسارات الضريبية والاستفسارات الخاصة بمنظومة الإقرارات الضريبية، وتطورت الخدمات المقدمة من المركز خلال السنوات 2020 حتى 2022 لتشمل استقبال الاستفسارات والشكاوي والقيام بحلها بشكل مباشر أو من خلال متابعة حلها مع الجهة المختصة وذلك فيما يخص كل من منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الأعمال الضريبية المُميكنة، ودمج مأموريات المناطق الضريبية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني.

أضاف كما يقوم المركز بخدمات الرد على استفسارات رد الضريبة للزائرين المغادرين للبلاد باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية، بالإضافة إلى الاستفسارات الضريبية والاستفسارات الخاصة بمنظومة الإقرارات الضريبية، مضيفًا أنه تم التجهيز لتقديم خدمات المركز فيما يخص منظومتي تحفيز المواطنين و منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة المرتبات والأجور Payroll.





تكريم العاملين بمركز اتصالات الضرائب

فيما أعلن الدكتور أبو زيد عبد الرحمن مدير مركز الاتصالات المتكامل، زيادة نسبة التعامل والتفاعل في الفترة الأخيرة الماضية مقارنة بالعام الأول من إنشاء المركز، حيث زادت أعداد المكالمات الواردة للمركز بشكل ملحوظ حيث بلغت أعداد المكالمات الواردة 50 ألف مكالمة تقريبا في العام المالي 2019-2020 بينما بلغت أعداد المكالمات الواردة في العام المالي 2021-2022 عدد 251 ألف مكالمة تقريبا بمعدل نمو بنسبة تصل إلى 500% تقريبًا، وكذلك حدثت زيادة في أعداد ومعدلات نمو إرسال رسائل البريد الإلكتروني الصادرة لتوعية المجتمع الضريبي والواردة والرسائل النصية القصيرة SMS والمكالمات الصادرة.

من جانبه قال رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن فكرة وجود مركز للاتصالات والتفاعل بمصلحة الضرائب المصرية يعتبر إنجازًا وانتصارًا للمصلحة على الأفكار القديمة للمؤسسات الحكومية.

أضاف أن إنشاء هذا المركز كان تحديًا كبيرًا للمصلحة استطاعت أن تحققه على أرض الواقع بدعم من وزير المالية وجهود قيادات المصلحة والعاملين بها، مشيرا إلى أن المصلحة تشهد مراحل تطوير سوف تجعلها في مصاف الدول المتقدمة ضريبيًا.

جاء ذلك خلال حفل تكريم العاملين بمركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب المصرية بالقرية الذكية .

وأعرب رامي يوسف، عن تقديره لجهود العاملين بمركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب وقيامهم بدورهم على الوجه الأكمل في التواصل مع الممولين والرد على كافة استفساراتهم وتساؤلاتهم الضريبية وتقديم الدعم لهم، واصفا إياهم أنهم بمثابة واجهة مشرفة لمصلحة الضرائب، وأيضًا أداة هامة لقياس الرأي العام مما يساهم في دعم و اتخاذ القرار.



مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب

من جانبه قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه وفقًا لتوجيهات وزير المالية باهتمام المصلحة بأبنائها العاملين وتقديم التدريب اللازم لهم لتطوير مهاراتهم للاستفادة من طاقاتهم ومبادراتهم وخاصة في ظل مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها المصلحة، وذلك للاستفادة من طاقاتهم ومبادراتهم، تحرص المصلحة بشكل مستمر على تكريم أبنائها من العاملين المتميزين وإلقاء الضوء عليهم كنماذج ناجحة.

وأوضح "توفيق"، أن العاملين بمركز الاتصالات المتكامل يقومون بدورهم بشكل متميز في تمثيل المصلحة أثناء التواصل والتفاعل مع جميع أطياف المجتمع الضريبي، ومن ثم تقديم المعلومة الصحيحة لهم، مما يترك أثرًا واضحًا في المساهمة بشكل كبير في تحسين الصورة الذهنية للمصلحة لدى المتعاملين معها خصوصًا في ظل مشروعات التطوير المتنوعة التي تشهدها المصلحة في الوقت الراهن، ومنها تطبيق المنظومات الإلكترونية مثل الفاتورة الالكترونية، والإيصال الالكتروني، وهم بالفعل سبب هام من أسباب نجاح المصلحة في تطبيق هذه المنظومات الالكترونية .

وفى نهاية الحفل قام مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، ورئيس مصلحة الضرائب ورئيس قطاع شئون المناطق والمراكز، بتكريم العاملين بالمركز وذلك من خلال تقديم شهادات التقدير لهم كلٍ باسمه حيث كان التكريم له دور داعم و كبير في رفع الروح المعنوية للعاملين .

وأعرب العاملون بالمركز في هذه الاحتفالية عن سعادتهم بهذا الاهتمام والتقدير الذي شهدوه من قبل رئيس المصلحة والقيادات المصاحبة له وجميع الزملاء ، مؤكدين على استمرارهم في بذل الجهد والعطاء .ِ