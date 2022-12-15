اليوم السابع
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الخميس، 15 ديسمبر 2022 02:23 م
أكرم القصاص
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إلا من خلال شركة ايتاكس فقط..

الضرائب: لم نعتمد أى برامج أو شركات وسيطة كمقدم خدمة لإرسال الفواتير الإلكترونية

الخميس، 15 ديسمبر 2022 12:57 م
الضرائب: لم نعتمد أى برامج أو شركات وسيطة كمقدم خدمة لإرسال الفواتير الإلكترونية مصلحة الضرائب المصرية
كتب أحمد يعقوب

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تؤكد مصلحة الضرائب المصرية أنه لم يتم اعتماد أى برامج أو شركات وسيطة كمقدم خدمة يمكن من خلاله إرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلا من خلال شركة E- Tax فقط، والتي تم الترخيص لها وفقا لقرار وزير المالية رقم (337 ) لسنة 2022، بالترخيص لشركة تكنولوجيا  تشغيل الحلول الضريبية E- Tax  بالعمل مقدم خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
 
وأوضحت مصلحة الضرائب المصرية فى بيان لها أنها غير مسئولة عن أي تعاملات مع أى كيانات غير معتمدة، حيث أن الاعتماد على البرامج والأنظمة الوسيطة يُعد مخالفة للقانون، مؤكدة أن إعلان بعض الشركات عن برامجها وأنظمتها كوسيط لإرسال الفواتير على منظومة الفاتورة الالكترونية كنظم معتمدة من المصلحة لا يمت لمصلحة الضرائب بصله من قريب أو من بعيد .

مصلحة الضرائب المصرية

الضرائب

مصلحة الضرائب

الفاتورة الإلكترونية



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