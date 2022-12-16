اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: رفع 220 طن قمامة بـ14 مركزا واستمرار أعمال النظافة.. صور

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 03:09 م
محافظ كفر الشيخ: رفع 220 طن قمامة بـ14 مركزا واستمرار أعمال النظافة.. صور جانب من الأعمال
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات النظافة ورفع القمامة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين.

وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وتنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار تنفيذ الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والاتربة من خلال معدات وعمال مجالس المدن.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم رفع 220 طن قمامة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية، ب 14 مركزا،  وجرى نقل القمامة بالمقالب الرئيسية، مؤكداً على المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول.

جانب من رفع المخلفات بدسوق
جانب من رفع المخلفات بدسوق

رفع القمام والمخلفات
رفع القمام والمخلفات

رفع القمامة بموبس
رفع القمامة بموبس

رفع مخلفات التجريف
رفع مخلفات التجريف

فع القمامة
فع القمامة


 

 


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