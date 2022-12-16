ضبط لصوص يسرقون السيارات فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، من (موظف بإحدى الشركات - كائنة بدائرة القسم)، باكتشافه كسر زجاج الباب الأمامى للسيارة ملكه، عقب قيامه بركنها أمام الشركة محل عمله بدائرة القسم، وسرقة مبلغ مالى من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات باستخدام التقنيات الفنية الحديثة، أمكن تحديد السيارة المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها ملك (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بمحافظة الجيزة)، وأنه وراء ارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع (4 أشخاص "ثلاثة منهم يحملون ذات الجنسية ولهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم السيارة المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة ومبلغ مالى.. وبمواجهتهم قرروا بتكوينهم تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقة بأسلوب التتبع من أمام البنوك وكسر زجاج السيارة ، وأضافوا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات الواقعة ، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهم بالسرقة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.