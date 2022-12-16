"صحة الإسكندرية" تنظم دورات تدريبية للأطباء فى مكافحة العدوى وأنواع الخيوط الطبية

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت إدارة مكافحة العدوى بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، على مدى ثلاثة أيام دورة تدريبية مكثفة لمكافحة العدوى بمستشفى أبى قير العام، وحضر الدورة 35 من الأطباء والتمريض العاملين بالمستشفى، وتضمنت الدورة محاضرة تدريبية لقيادات المستشفى عن الهيكل التنظيمى لمكافحه العدوى بالمستشفيات القتها الدكتورة مى بسيونى مديرة إدارة مكافحة العدوى، وتدريب عملى للعاملين على رأس العمل على أساسيات مكافحة العدوى بهدف رفع كفاءة الفريق الطبى وتلافى السلبيات قام به الدكتورة ريهام مسعد وسحر أبو العدب أعضاء ادارة مكافحة العدوى بالمديرية.

وبناء على توجيهات الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، انعقد بقاعة المحاضرات بمستشفى رأس التين العام، يوم تدريبى لمنسقى المستلزمات الطبية بالمستشفيات للتعريف بأنواع الخيوط الجراحية المختلفة وبدائلها كخطوة اوليه لأعمال فريق لجنة حوكمة الموارد الطبية، بحضور منسقى اللجنة الدكتورة آية سعيد، والدكتورة تغريد محمد، والدكتورة حسناء إبراهيم.

وأوضحت الدكتورة ميرفت السيد وكيل المديرية للطب العلاجى ورئيس لجنة حوكمة الموارد الطبية، أن أعمال اللجنة المشكلة بقرار وكيلة الوزارة تشمل ثلاث محاور: أولها هو الرقابة على الموارد المادية كالأجهزة الطبية والمستلزمات والأدوية والسيارات والمبانى.

ثانيا: الاستغلال الأمثل للموارد البشرية وظهر ذلك من خلال افتتاح عيادات متميزة يعمل بها فريق طبى عالى التخصص، والتدريب المستمر إداريا وفنيا لجميع الفرق الطبية.

ثالثا: الرقابة على الموارد الاقتصادية والمالية وخاصة المناقصات والتعاقدات بالمنشآت الصحية.

وأوضحت "السيد" أن لجنة حوكمة الموارد الطبية بدأت اعمالها بالمخازن المختلفة التابعة لمديرية الصحة "مخازن التموين الطبى، مخازن الأدوية بالحضرة، مخازن المستشفيات، مخازن المناطق الطبية" بشكل متوازى، كما سيتم ميكنة جميع الموارد تطبيقا لاستراتيجية التحول الرقمى، وتطبيق عدة مشروعات لتحسين الأداء من خلال إدارة الجودة بالمديرية.