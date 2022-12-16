جهاز تنمية المشروعات بالقليوبية: 165 مليون جنيه لتمويل 6092 مشروعا فى 2022

قال طارق عصر، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقليوبية، إن إجمالى عدد المشروعات التى مولها الجهاز بالقليوبية منذ عام 1992 حتى نهاية أكتوبر لعام 2022 بلغ 178548 مشروعا صغيرا ومتوسطا ومتناهى الصغر، بإجمالى تمويلات 2 مليار و200 مليون جنيه، وفرت 264 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى 207 ملايين جنيه منح لتطوير البنية الأساسية لمشروعات الأشغال العامة، خلقت إجمالى فرص عمل 25.7 ألف فرصة عمل أخرى.

وأضاف عصر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك إحصائية بما استقبله الفرع والمشروعات التي تم تمويلها منذ يناير حتى نهاية أكتوبر لعام 2022، والتى بلغت و165 مليون جنيه لتمويل 6092 مشروعا بإجمالى فرص عمل 7646 فرصة عمل، كما أنه بلغ إجمالي المنصرف لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية 11.5 مليون جنيها، وفرت نحو 95424 يومية عمل هذا العام.

وتابع "عصر" أن الجهاز يقدم دعما ماليا وهو تقديم التمويلات اللازمة للمشروعات المتقدم بها المواطنون منها "الصناعى والخدمية والأمن الغذائية"، إلى جانب الدعم غير المالى ويتمثل فى "فنى وريادة أعمال وتدريب وتسويق"، وتتم مساعدة الشباب بعمل دراسة جدوى للمشروعات وتحديد ما إذا كان بحاجة إلى رأس مال عام، أو رأس مال عامل مقرون بآلات ومعدات، بعدها يتم عمل دراسة جدوى اقتصادية للمشروع بمعرفة الجهاز ثم يتم تمويل النشاط بحيث لا يكون لأى تمويلات أخرى خلال فترة الانطلاق.