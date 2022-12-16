اليوم السابع
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تفعيل تشخيص الحالات وكتابة تقارير الأشعة عن بعد بنظام الـ"PACS" بمستشفيات دمياط

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 07:28 ص
تفعيل تشخيص الحالات وكتابة تقارير الأشعة عن بعد بنظام الـ"PACS" بمستشفيات دمياط جانب من الاجتماع
دمياط معتز الشربينى

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أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط انه تم  التعاقد مع الادارة العامة للأشعه لتشخيص الحالات وكتابة التقارير عن بعد  بنظام الـ"PACS".
 
يذكر أن خدمة كتابة التقارير "عن بعد" من الخدمات التي تم استحداثها في إدارة الأشعة لتسخير كافة الإمكانيات لضمان زيادة أعداد المرضى المنتفعين بالمشروع .
 
وكان الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط قد عقد اجتماعا بحضور كلا من :- د كتور محمد يحي بدران وكيل المديريه، محمد مسعد فهيم  مدير عام الطب العلاجي ، ياسمين محمد ربيع  مسؤل الأشعة بالمديرية،وسوزان الغباشي  مدير الشؤون المالية
 
ومدراء مستشفيات كلا من :-
-دكتور محمد اللبان مدير مستشفى دمياط العام، راندا أنعام مدير مستشفى الزرقا المركزي،  أميرة هديهد  مدير مستشفى حميات دمياط، أحمد عبداالله نائب مدير مستشفى صدر دمياط، فيصل شعيب  نائب مدير مستشفى كفر سعد، ومسؤلي  التعاقدات والشؤون الماليه بالادارة  العامة للأشعة :-عثمان محمد عثمان،  هشام عبد الفتاح.
 
يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الصحة والسكان للإرتقاء بالصحة العامة للمواطنين ؛ وفي ضوء توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان و الدكتورر محمد فوزي  مستشار  وزير الصحة للأشعة والمشرف العام للأداره العامة للأشعة  .
 
 
 

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