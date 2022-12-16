اليوم السابع
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الجمعة، 16 ديسمبر 2022 06:46 م
أكرم القصاص
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انتهاء أعمال رصف طريق طهطا - طما بنطاق قرية شطورة ضمن خطة رفع كفاءة الطرق

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 06:05 م
انتهاء أعمال رصف طريق طهطا - طما بنطاق قرية شطورة ضمن خطة رفع كفاءة الطرق رصف طريق طهطا - طما بنطاق قرية شطورة
سوهاج - محمود مقبول

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تابع المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، استكمال أعمال رصف طريق طهطا طما على ترعة نجع حمادى بنطاق مجلس قروى شطورة، وذلك بالتنسيق مع جهاز تعمير جنوب الصعيد في إطار خطة الدولة والمحافظة لرفع كفاءة الطرق العامة للتسير على المواطنين في عملية التنقل بين القرى والمدن والمراكز المختلفة بالمحافظة.

ومن جانبه أكد عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عملية الرصف ورفع كفاءة الطرق جاءت في إطار توجيهات الوزير اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بسرعة استكمال أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق العامة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.

وأضاف المحاسب عامر عوض، أن هذا الطريق يعتبر طريقا هاما وحيويا يصل بين المراكز والمدن شمالا وجنوبا بطول الطريق على ترعة نجع حمادى، وتم رصف الطريق والانتهاء من المرحلة الأخيرة بنطاق مجلس قروى شطورة، ومستمرون في رفع كفاءة كافة الطرق الموجودة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا طبقا لخطة موضوعة مسبقا وبالتنسيق مع جهاز تعمير جنوب الصعيد.

أعمال رصف الطريق بطهطا
أعمال رصف الطريق بطهطا

 

الأعمال النهائية لرصف طريق قرية شطوره
الأعمال النهائية لرصف طريق قرية شطوره

 

المعدات تستكمل الأعمال
المعدات تستكمل الأعمال

 

رئيس قرية شطورة يتابع عملية الرصف
رئيس قرية شطورة يتابع عملية الرصف

 

متابعة أعمال الرصف على الطريق بقرية شطوره
متابعة أعمال الرصف على الطريق بقرية شطوره

 


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