المتهمون بسرقة رواد البنوك يكشفون كواليس جرائمهم بعد ضبطهم فى المقطم

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف 5 عاطلين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة رواد البنوك في القاهرة، وذكروا عقب القبض عليهم في المقطم، أنهم يستخدمون سيارة ملاكي، في مراقبة وتتبع رواد البنوك، عقب صرفهم أموالا، وانتهاز توقف الضحايا، وسرقة محتوياتها.

واعترف المتهمون أن أخر الجرائم التي ارتكبوها، سرقة مبلغ مالي من سيارة متوقفة أمام مقر شركة بالمقطم، حيث حطموا زجاج السيارة، واستولوا على مبلغ مالي وفروا هاربين.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تورط المتهمين في ارتكاب عدة جرائم سرقة، أرشدوا عنها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

كما كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (موظف بإحدى الشركات - كائنة بدائرة القسم) باكتشافه كسر زجاج الباب الأمامى للسيارة ملكه عقب قيامه بركنها أمام الشركة محل عمله بدائرة القسم ، وسرقة مبلغ مالى من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد السيارة المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها ملك (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بمحافظة الجيزة) ، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (4 أشخاص "ثلاثة منهم يحملون ذات الجنسية ولهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم السيارة المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة ومبلغ مالى، وبمواجهتهم قرروا بتكوينهم تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع السرقة بأسلوب التتبع من أمام البنوك وكسر زجاج السيارة، وأضافوا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات الواقعة ، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهم بالسرقة، فتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.