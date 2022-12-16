الداخلية تضبط 1913 قضية تموين متنوعة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1913) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط (1) قضية بيع بأزيد " أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (4,025 طن أرز أبيض) , (1) قضية حجب "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (24,345 طن أرز أبيض)، (55) قضية حجب "أرز شعير" بمضبوطات بلغت (634,880 طن أرز شعير).. ضبط (5) قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (5,150 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة وأعلاف" – 17000 عبوة "عصائر – سلع غذائية") ، وكذا ضبط (641) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير غذائية ومواد البناء، بمضبوطات بلغت ( 10طن أسمنت – 31,275 طن دقيق أبيض– 22,164 طن "سلع ومواد غذئية متنوعة" - 19500 عبوة مقرمشات - 15194 عبوة سجائر) ، وكذا ضبط (958) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (19 قضية دقيق بلدى مدعم– 192 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 200 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 547 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (49,130 طن دقيق بلدى مدعم) ، وكذا ضبط (26) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (4,750 طن "سكر تموينى – أسمدة مدعمة" – 60400 لتر مواد بترولية "سولار – بنزين").. بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى (786,319 طن) أبرزها (49,130 طن دقيق بلدى - 31,275 طن دقيق أبيض– 28,370 طن أرز أبيض– 634,880 طن أرز شعير – 27,314 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة وأعلاف" – 4,750 طن "سكر تموينى – أسمدة مدعمة" – 36500 عبوة مواد غذائية متنوعة - 60400 لتر مواد بترولية "سولار – بنزين" – 15194 عبوة سجائر – 10 طن أسمنت) كان أبرزها ضبط (مالك محل لتجارة السلع الغذائية - بمحافظة الدقهلية) وبحوزته كمية قدرها (20 طن "أرز أبيض") معبأة داخل شكائر قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق.. مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت الجهود في ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى - بمحافظة القاهرة) لتصرفه فى كمية قدرها (22,550 طن "دقيق بلدى مدعم") قام المذكور ببيعها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة وضبط (مالك محل لتجارة السلع الغذائية - بمحافظة الجيزة) ، وبحوزته كمية قدرها (7,375 طن دقيق أبيض - 2,375 طن أرز أبيض – 2,500 طن مكرونة) معبأة داخل عبوات بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروع وضبط (المدير المسئول عن مخبز سياحى – بمحافظة القليوبية) وبحوزته كمية قدرها (6 طن "دقيق أبيض") معبأة داخل شكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر" ، وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد بيعه بأزيد من السعر المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (55) قضية بمضبوطات بلغت (634,880 طن"أرز شعير" وضبط (المدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى شركات الشحن "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة وبحوزته كمية قدرها (65000 أقراص أدوية "تخسيس ونحافة - مكملات غذائية - منشطات") مهربة جمركياً بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مسجلة بالجهات المختصة تشكل خطورة على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة وضبط (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة وبحوزته كمية قدرها (5,050 طن "مقطعات دواجن") معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة وضبط (المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة الجيزة ، وبحوزته كمية قدرها (2,400 طن "دواجن – مقطعات دواجن") معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة وضبط (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة ، وبحوزته كمية قدرها (7,760 طن "جبن أبيض") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة وضبط (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المنتجات البلاستيكية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية ، وبحوزته كمية قدرها (57,500 طن "مواد خام" مستلزمات إنتاج) بدون مستندات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام وغير مطابقة للمواصفات القياسية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة وضبط (المدير المسئول عن مخزن لتعبئة المنظفات الصناعية) بمحافظة القليوبية ، وبحوزته كمية قدرها (15,230 طن "منظفات صناعية") بدون مستندات مجهولة المصدر ، غير مطابقة للمواصفات القياسية ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (34) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (15391 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع