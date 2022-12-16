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استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك والبنك الأهلي اليوم

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 10:00 ص
استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك والبنك الأهلي اليوم الزمالك- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك والبنك الأهلي المقرر لها اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
 
وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية غرف عمليات لتأمين دخول الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم، وخلق أجواء آمنة للجميع.
 
واطمئن الجهاز الفني للزمالك على سلامة أحمد فتوح الظهير الأيسر بعد تعافيه من الشد العضلى الذى تعرض له في المباراة الماضية أمام بيراميدز وشارك اللاعب في كافة الفقرات البدنية والفنية، لتدريبات الفريق الأبيض ليتم التأكد من جاهزيته للفترة المقبلة.
 
كما يعود محمد أشرف روقا، لاعب وسط الزمالك، لمنطقة وسط الفريق أمام البنك الأهلى بعد انتهاء إيقافه فى لقاء بيراميدز، ومن المتوقع عودته لتشكيل الفريق الأساسى فى ظل الاعتماد الكبير عليه، بالإضافة لتذبذب المستوى الفني لإمام عاشور واقتناع فيريرا بقدرات اللاعب فى منطقة الوسط.
 
 

الزمالك

البنك الاهلى

ستاد القاهره

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