أسعار تذاكر عربات الدرجة الثالثة مكيفة لركاب محافظات الوجه البحرى بالسكة الحديد

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع اسعار تذاكر الخدمة الجديدة التى سيتم تشغيلها على قطارات السكة الحديد بخطوط محافظات بحرى "ثالثة مكيفة" وتبدأ من 15 جنيه القاهرة بها، و25 جنيه لتذكرة القاهرة طنطا، و35 جنيه من القاهرة دمنهور، و50 جنيه لتذكرة القاهرة الإسكندرية.

وأعلنت الهيئة القومية ل سكك حديد مصر ، تشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة لخدمة ركاب محافظات الوجه البحرى وذلك فى اطار العمل على توفير سبل الراحة للركاب وتحقيق أكبر قدر من التيسير عليهم وفقاً لما يتناسب مع تحقيق سياسة التطوير المنشودة قررت الهيئة .



وذلك من يوم السبت الموافق 17 / 12 / 2022 وبيانها كالتالى: - اعتباراً من يوم السبت الموافق 17 / 12 / 2022 يتم تشغيل قطار 3009 ثالثة مكيفة القاهرة / الاسكندرية حيث يقوم من القاهرة الساعة 18.00 ويصل الاسكندرية الساعة 20.55 وبتركيب [ 8 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفيه ]

- واعتباراً من يوم الأحد الموافق 18 / 12 / 2022 يتم تشغيل قطار 3008 ثالثة مكيفة الاسكندرية / القاهرة حيث يقوم من الاسكندرية الساعة 05.35 ويصل القاهرة الساعة 08.30 وبالتركيب [ 8 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفيه ]