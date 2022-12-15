3 مواعيد لبدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والشهادات العامة

كتب: محمود طه حسين

يبحث كثير من أولياء الأمور والطلاب عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، بعد تحديد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المواعيد النهائية للامتحانات، موضحة أن صفوف النقل والشهادة الإعدادية تبدأ اختبارات الترم الثانى من العام الدراسى الحالى 2023 يوم السبت 6 مايو 2023.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، بالنسبة للموعد الثانى لبدء امتحانات نهاية العام الدراسى لطلاب الشهادة الفنية وتبدأ يوم السبت 27 مايو المقبل، أما بالنسبة للموعد الثالث من مواعيد اختبارات نهاية العام لطلاب الثانوية العامة وتنطلق امتحاناتهم يوم 10 يونيو المقبل، على أن تضع المديريات والإدارات التعليمية جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، كما أنه من المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جداول امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكدت أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون بنظام الأوبن بوك، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم؛ ليستعين به الطلاب أثناء الامتحان، موضحة أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، منوهًا عن أن التعريب مستمر هذا العام لطلاب الثانوية العامة، موضحة أن مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة أعدها المركز القومي للامتحانات، بحيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، موضحًا أن عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.