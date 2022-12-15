وقالت برافرمان - بحسب ما أوردته الحكومة البريطانية عبر موقعها الإلكتروني - إن "الشرطة تقدم تضحيات كل يوم لحماية الشعب البريطاني، ومن الضروري مواصلة الاستثمار في الأولويات التي تهم مجتمعاتنا أكثر، ويجب علينا بذل المزيد من الجهد للحد من الجريمة واستعادة الثقة في شرطتنا".



وأشارت إلى أنه مع وجود أكثر من 15 ألف ضابط إضافي تم تجنيدهم وآلاف آخرين في طريقهم للتجنيد ستدعم هذه الحزمة القوات البريطانية للحصول على الأساسيات الصحيحة والحفاظ على المجتمعات آمنة في جميع أنحاء البلاد.



ومن المقرر أن تتطلب الزيادة إجمالي تمويل للشرطة البريطانية يصل إلى 17.2 مليار جنيه إسترليني، كما سيستمر تمويل عمل الشرطة في مكافحة الإرهاب بأكثر من مليار جنيه إسترليني؛ بما في ذلك التمويل المستمر للشرطة المسلحة ومركز عمليات مكافحة الإرهاب.



وأضافت أنه سيتم منح الشرطة التمويل الذي يحتاجون إليه للحفاظ على 20 ألف ضابط شرطة إضافي تم تجنيدهم كجزء من حملة الحكومة غير المسبوقة لنشر المزيد من رجال الشرطة في الشوارع ، مما يضمن استجابة قواتنا للجريمة بشكل فعال واتخاذ استجابة أكثر استباقية في إدارة الطلب على الجريمة.