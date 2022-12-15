نوفمبر يسجل رقم استثنائى أوروبيا.. هيئة أمريكية: الأكثر حرارة منذ 1910

فاطمة شوقى

سجلت أوروبا نوفمبر الماضى درجات حرارة، أكثر دفئا عن السنوات الماضية، ليصبح بذلك أكثر نوفمبر حرارة، منذ أن بدأت سلسلة درجات الحرارة التاريخية للقارة في عام 1910، حسبما أكد التقرير الشهرى لوكالة NOAA الأمريكية (الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي).

وأشار التقرير، الذي صدر أمس الأربعاء إلى أن درجة حرارة سطح أوروبا خلال نوفمبر كانت 2.12 درجة فوق المتوسط ​​بين عامي 1910 و 2000، بالإضافة إلى ذلك ، تبين أن الشهر الماضي هو ثالث أحر نوفمبر يسجل في أوروبا خاصة في إسبانيا والمملكة المتحدة ، والرابع في الدنمارك ، والسادس في هولندا ، والتاسع في إيطاليا، حسبما قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

أما بالنسبة للمناطق الأخرى ، فقد كان نوفمبر الماضي هو 11 الأكثر دفئًا في إفريقيا ، والرابع عشر في آسيا ، والرابع عشر في أمريكا الجنوبية .

وأوضح التقرير أنه فيما يتعلق بكوكب الأرض ، فكان نوفمبر هو التاسع من حيث الدفء منذ عام 1880 ، عندما بدأ الرقم القياسي العالمي التاريخي ، بمقدار 0.76 درجة فوق متوسط ​​القرن العشرين ، وهو 12.9 درجة.

كانت درجات حرارة سطح البحر أعلى من المتوسط ​​عبر معظم شمال وغرب وجنوب غرب المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي، أيضا خلال نوفمبر.

بشكل عام ، غطت سجلات الحرارة في نوفمبر حوالي 8.7 ٪ من سطح العالم ، مما جعل عام 2015 ثاني أعلى نسبة من الشذوذ الحراري في ذلك الشهر.

من ناحية أخرى ، أشار التقرير إلى أن درجة حرارة سطح الكوكب بين شهري يناير ونوفمبر من هذا العام 0.86 درجة فوق متوسط ​​القرن العشرين ، وهو 14.0 درجة ، مما يجعل تلك الفترة سادس أدفأ فترة منذ عام 1880.