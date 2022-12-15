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مطار مرسى علم الدولى يستقبل 7 رحلات طيران أوروبية اليوم

الخميس، 15 ديسمبر 2022 07:00 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل 7 رحلات طيران أوروبية اليوم مطار مرسى علم الدولى
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الخميس، 7 رحلات طيران دولية، ضمن 68 رحلة أسبوعية تصل للمطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى غد الجمعة، حيث تقوم الجهات المختصة بإنهاء إجراءات الوصول للسياح للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وتبين من جداول التشغيل أن رحلات اليوم تصل منها رحلتين من سويسرا، ورحلة من النمسا، ورحلة من التشيك، ورحلة من هولندا، واخرين من المانيا، كذلك رحلة داخلية من مطار القاهرة.

كما تبين من جدول الرحلات الأسبوعية التى وصلت على مدار الأسبوع أن تلك الرحلات تصل من 9 دول أوروبية وتصل تحديدا 3 رحلات منها من بلجيكا، و4 من هولندا، و9 من ايطاليا و19 رحلة من المانيا، كما تصل 6 رحلات من التشيك، و17 رحلة من بولندا، و4 رحلات من سويسرا، و4 مصري داخلي، ورحلة من لكسمبورج، ورحلتين من النمسا.


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