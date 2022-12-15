محافظ الدقهلية يكلف نائبه بالمشاركة فى منتدى الحوار الوطنى

الدقهليه شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ بالمشاركة في منتدي الحوار الوطني والذي ينظمه حزب حماة الوطن بالدقهلية، لمناقشة المحور السياسي تحت عنوان (الشباب والجمهورية الجديدة).

وخلال كلمته الترحيبية أشار " نائب المحافظ " الي أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحوار الوطني استجاب لها الأحزاب والقوي السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وتم عقد العديد من اللقاءات والجلسات الحوارية بمختلف المحافظات بمشاركة جميع أطياف وفئات المجتمع.

وأكد " الشيخ " علي أن الحوار الوطني هو الخطوة الأولي لتحسين كافة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

كما أكد " نائب المحافظ " علي أن الوطن في احتياج شديد الي مساعدة جميع أطيافه من أجل النهوض به في كافة المجالات وفي المقدمه دعم الاقتصاد الوطني.

وقال " الشيخ " الدولة الآن تعمل علي تحسين الأوضاع المعيشية وتوفير الخدمات للمواطنين وخير شاهد علي ذلك هو تنفيذ المشروع الأضخم في تاريخ مصر الا وهو مشروع حياة كريمة الذي سيغير وجه الحياة في الريف المصري.

كما أشار " نائب المحافظ " الي أن الدولة المصرية تدعم الشباب بكل قوة فعملت علي تمكينهم في كافة المناصب التنفيذية والتشريعية والسياسية سواء نواب بالبرلمان أو نواب ومساعدين للوزراء والمحافظين.

جاء ذلك في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمؤتمر الوطني للشباب (والذي يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب) -خلال إفطار الأسرة المصرية بالتنسيق مع كافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.