اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 ديسمبر 2022 10:55 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

محافظة القاهرة تستكمل إزالات المناطق العشوائية خلف سور مجرى العيون

الخميس، 15 ديسمبر 2022 09:49 ص
محافظة القاهرة تستكمل إزالات المناطق العشوائية خلف سور مجرى العيون حملة إزالة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استأنفت محافظة القاهرة، أعمال إزالة مناطق الجيارة والسكر والليمون وحوش الغجر، وتسليم الأسر شققًا مفروشة مجهزة بكمبوند متكامل الخدمات يضم 2268 وحدة مجهزة.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الدولة المصرية تخطو بخطى سريعة لتطوير المناطق العشوائية، وعلى رأسها المناطق التي تقع بمحافظة القاهرة لاستعادة المظهر الحضاري للعاصمة، حيث يتم استكمال إزالة المنطقة المجاورة لسور مجرى العيون بمصر القديمة، ضمن مخطط تطوير المنطقة بالكامل وتحويلها لمجتمع حضارى سكنى ترفيهى.

وأشرف الدكتور محمد السيد رئيس حي مصر القديمة والأجهزة التنفيذية بالحى على استكمال أعمال نقل وإزالة مناطق السكر والليمون والجيارة خلف سور مجرى العيون بمصر القديمة ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية.

وأوضح محافظ القاهرة ان أعمال إزالات منطقة السكر والليمون، وحوش الغجر، والجيارة تأتي استكمالًا لجهود الدولة لتطوير كافة المناطق غير الآمنة والخطرة، تحقيقًا لشعار مصر بلا عشوائيات، ليشمل التطوير مناطق أخرى تنفيذًا لمخطط تطوير سور مجرى العيون وإخلاء ما يقرب من 95 فدانًا لإنشاء مجتمع حضاري سكني وترفيهي يعيد للقاهرة مظهرها العريق مشيرا الى أن مشروعات الإسكان التي أقامتها الدولة بديل العشوائيات على أرض المحافظة ساهمت في تطوير العاصمة والتخلص من البؤر العشوائية بها، كما ساهمت في توفير حياة كريمة لقاطنيها بمساكن آمنة تتوافر بها كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار لهم وحاضر ومستقبل يليقان بتاريخ وتراث العاصمة العريق.


القاهرة

تطوير العشوائيات

سور مجري العيون

مشروع سور مجرى العيون

السكر والليمون

حوش الغجر

الجيارة



الموضوعات المتعلقة

تطوير العشوائيات ملحمة مضيئة فى مسيرة البناء والتنمية.. 425 مليار جنيه حجم الاستثمارات الموجهة لتحويل حياة القاطنين للعشش إلى حياة حضارية فى مجتمعات متكاملة.. ونواب: الصيانة تضمن استدامة مستهدفات الحياة الكريمة

الخميس، 08 ديسمبر 2022 03:00 ص

المدن الجديدة وتحقيق المفهوم الشامل للتنمية العمرانية.. تجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتوفر آلاف فرص العمل.. وتهدف للخروج من الوادى الضيق ومجابهة الزيادة السكانية.. وتطوير العشوائيات أولوية قصوى

السبت، 03 ديسمبر 2022 06:00 ص

تعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان ركيزة أساسية.. التقدم فى المؤشرات الدولية لتطوير العشوائيات وتمكين المرأة والشباب وجائزة الأولمبياد تجسد دعم "ذوى الهمم".. ونواب: تسجيل نجاحات متنوعة وإطلاق 15 مبادرة للصحة

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 07:00 ص

تواصل أعمال رصف شوارع وتطوير عشوائيات وفتح مسارات مغلقة داخل مدينة العريش

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 12:49 م

مواطن من المنوفية: تطوير العشوائيات وتوفير سكن كريم للمصريين إنجاز غير مسبوق

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 03:00 م

من "ربع الخراب" إلى "الصحابى".. تطوير العشوائيات جهود متواصلة للدولة فى أسوان.. مشروعات التطوير تستفيد منها 853 أسرة.. الأهالى: الواقع تغير للأفضل.. والمحافظ: لن نسمح بإعادة إنشاء أى منازل على مخرات السيول

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 03:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة