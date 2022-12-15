وقال لافروف في كلمة خلال مؤتمر دولي بعنوان "الخيار الأوراسي أساس لتعديل السيادة"، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الخميس، إن رغبة الغرب الجماعية عبر الاحتيال والمراوغة في استمرار هيمنته على الساحة الدولية هي السبب الرئيسي وراء تنامي التوتر الدولي.

علي صعيد متصل .. قال وزير الخارجية الروسى، إنه مقتنع بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادى الأوراسى ستغادر قريبا إحصاءات التجارة بالدولار، إلى عملات أخرى.

وأكد لافروف، أن اتفاقية التجارة الحرة للاتحاد الأوراسى تتوسع لتشمل بلدان أخري، لافتا إلى أن التعاون التجاري مع الصين أصبح مثمرا.