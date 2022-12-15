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فاضل 5 أيام.. الشتاء يبدأ رسمياً الأربعاء 21 ديسمبر

الخميس، 15 ديسمبر 2022 01:45 م
فاضل 5 أيام.. الشتاء يبدأ رسمياً الأربعاء 21 ديسمبر حالة الطقس
كتب: محمود راغب

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5 أيام باتت تفصلنا على موعد فصل الشتاء، حيث كشفت الحسابات الفلكية أن فصل الشتاء يبدأ رسميا الأربعاء المقبل 21 ديسمبر، ويستمر 88 يوما و23 ساعة و38 دقيقة .

وفى يوم 21 من شهر ديسمبر تقريباً تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدى، وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالى وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبى فى ما عدا مدار الجدى، حينئذ يقل طول النهار عن طول الليل فى نصف الكرة الشمالى، أى إنه خلال الانقلاب الشتوى ( حول يوم 22 ديسمبر ) يكون الوضع فى نصف الكرة الشمالى معاكسا لما هو عليه فى نصف الكرة الجنوبى.

وتكون حرارة أشهر الشتاء منخفضة لسببين رئيسين، هما: سقوط أشعة الشمس على سطح الأرض وميلها حد أقصى عن العمودى على سطح الأرض، فالأشعة المائلة أقل حرارة من الأشعة العمودية، نظرا إلى أن الأشعة المائلة تخترق مسافة أطول في الجو، ما يجعلها تتعرض إلى كثير من الانعكاسات على السحب والامتصاص بفعل العوالق الجوية وغازات الجو، كما أنها تنتشر على مساحة أكبر، ما يقلل شدتها .

والسبب الثانى طول الليل وقصر النهار، فالنهار القصير يعني وجود فرصة أقل لاكتساب الطاقة الحرارية من الشمس، والليل يعني وقتا أطول لفقدان الطاقة إلى الفضاء الخارجي بفعل إشعاع الأرض .

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".


الشتاء

فصل الشتاء

موعد فصل الشتاء

بدايه الشتاء رسميا

أول أيام الشتاء



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