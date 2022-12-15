اليوم السابع
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الخميس، 15 ديسمبر 2022 09:03 ص
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ضمن حياة كريمة.. صحة قنا تنظم قافلة طبية بقرية النواهض اليوم

الخميس، 15 ديسمبر 2022 09:00 ص
ضمن حياة كريمة.. صحة قنا تنظم قافلة طبية بقرية النواهض اليوم قافلة طبية - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أعلن الدكتور راجى تاوضروس صالح، مدير عام مديرية الشئون الصحية بقنا، تنفيذ مديرية الصحة بقنا لقافلة طبية متكاملة بقرية النواهض التابعة لإدارة أبوتشت الصحية، وذلك فى إطار خطة الدولة "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين.

وأشار الدكتور راجى أن القافلة تشمل العديد من التخصصات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتوعية الطبية.

وناشد مدير مديرية الصحة بقنا المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية ومواعيد القافلة الطبية، التى ستقدم العلاج المجانى للمواطنين.
 


صحة قنا

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