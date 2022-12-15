ضبط مراكز تعليمية غير مرخصة فى الغربية

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (أحد الأشخاص ، وسيدة - مقيمان بمحافظة الغربية) لقيامهما بإدارة عدد (2) مركز تعليمى وهمى "بدون ترخيص" بنطاق محافظة الغربية وإتخاذهما مقــر المركزين وكـراً لمزاولــة نشاطهما الإجرامى فى النصب والإحتيال على راغبى الحصـول على شهـادات جامعيـة فى مجالات مختلفة "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج " على خلاف الحقيقة " والإعلان عنهما من خلال مواقع التواصل الإجتماعى وتمكنا خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغــبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

وبتفتيش مقر المركزين تم ضبط (مجموعة من الشهادات الدراسية منسوب صدورها للمركزين التعليميين المشار إليهما وممهورة بخاتم شعار الجمهورية "المقلد"- أكلاشية خاتم شعار الجمهورية "مقلد" - العديد من طلبات الإلتحاق بالمركز التعليمى - كارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة – مجموعة من نماذج إمتحانات للدارسين - العديد من الملازم الدراسية لمواد علمية وتدريبية فى تخصصات دراسية مختلفة – مطبوعات دعائية – مجموعة من الكتب الدراسية المختلفة) وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.