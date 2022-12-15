جامعة جنوب الوادى تنظم قافلة شاملة إلى قرية السليمات ضمن حياة كريمة

وأشار الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إلي أن القافلة الطبية قامت بالكشف على 852 حالة مرضية في مختلف التخصصات الطبية بواقع 135 تخصص أمراض الباطنة العامة و15 رمد و95 عظام و97 أنف وأذن وحنجرة و93 توليد وأمراض النساء و159 أطفال و89 جلدية و19 نفسية وعصبية، كما تم بحث حالة 15 من ذوي الاحتياجات الخاصة.

واوضخ غرباوي، أنها شملت قافلة توعوية تمريضية حول كيفية الوقاية من الإنفلونزا الموسمية وكيفية تناول الدواء بشكل صحيح والتغذية السليمة للأطفال في مراحل النمو وأثناء فترة المرض كما شهدت قياس الضغط وسكر الدم للكشف المبكر عن الامراض المزمنة.

وأضاف الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شملت القافلة التوعوية لمركز تعليم الكبار ومحو الأمية لتوعية المواطنين بأهمية التعليم لمواكبة التطورات والمتغيرات المجتمعية في كافة المجالات للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة لتحقيق حياه كريمة لهم في جميع المجالات، وتحفيز المواطنين نحو الالتحاق بفصول محو الأمية، بالإضافة إلى قافله محو الأمية الالكترونية كليه حاسبات ومعلومات للتعريف بأهمية التكنولوجيا الحديثة ومدى تأثيرها على الإنسان السلبيات والايجابيات والاستخدام الأمثل للأجهزة الإلكترونية والانترنت.