تدريبات عن الإسعافات الأولية لـ40 عضوا من فرق الجوالة بشباب كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اللقاء التدريبي الختامي عن الإسعافات الأولية للفرق الكشفية، بقاعة التعليم المدني بالمديرية، اليوم الخميس 15 ديسمبر، بمشاركة 40 عضوا من أعضاء عشائر الجوالة بمراكز الشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن اللقاء التدريبي تضمن تعريف مفهوم الإسعافات الأولية و أهميتها، من هو المسعف و مهامه فى التعامل مع الإصابة، محتويات شنطة الإسعافات الأولية، طرق التقييم المبدئي للإصابة، طريقة الاعتناء بالعلامات الحيوية للمصاب والتنفس، النبض وكيفية عمل التنفس الصناعى، التعامل مع إصابات "الكسور، الحروق، الجروح، الإغماء، وضربات الشمس، إنعاش القلب، وضع الإفاقة، وطرق التعامل السليم معها وتطبيقات عملية على الإسعافات الأولية، وطرق عمل الجبائر.

كما تناول التدريب تعريف الإسعافات الأولية، والخطوات الأولية أو المساعدات الأولية لتعرض الشخص لحادثة، أو إصابة طارئة، حتى النقل إلى المستشفى والطبيب المختص لفحصه ومعرفة حالته كذلك أنواع النزيف وكيفية التعامل معه، قدم التدريب سمير خليفة، القائد الكشفي بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، إشراف تنفيذى صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، الدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات، إعداد وتنفيذ عبدالفتاح الوكيل، منسق الجوالة بالمديرية.