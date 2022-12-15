تحصين 427 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالبحيرة

أكد الدكتور أشرف محيى الدين مدير إدارة الطب البيطرى بالبحيرة، ضرورة تكثيف الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية لتعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة.
وأشار مدير الطب البيطرى بالبحيرة فى تصريحات له، إلى تحصين أكثر من 427 ألف رأس ماشية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادى المتصدع، وذلك من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية، مشددا على تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الإشتباه في أية أمراض وبائية للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق.
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