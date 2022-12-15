تحصين 427 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالبحيرة

وأشار مدير الطب البيطرى بالبحيرة فى تصريحات له، إلى تحصين أكثر من 427 ألف رأس ماشية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادى المتصدع، وذلك من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية، مشددا على تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الإشتباه في أية أمراض وبائية للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق.