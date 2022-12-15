اليوم السابع
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الخميس، 15 ديسمبر 2022 01:48 م
أكرم القصاص
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تحصين 427 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالبحيرة

الخميس، 15 ديسمبر 2022 12:33 م
تحصين 427 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالبحيرة تحصين ماشية -أرشيفية
البحيرة - فريق المحافظات

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أكد الدكتور أشرف محيى الدين مدير إدارة الطب البيطرى بالبحيرة، ضرورة تكثيف الجهود  للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية لتعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة.

 
وأشار مدير الطب البيطرى بالبحيرة فى تصريحات له، إلى تحصين أكثر من 427 ألف رأس ماشية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادى المتصدع، وذلك من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية، مشددا على تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الإشتباه في أية أمراض وبائية للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق.

 


حملات علاجية

طب بيطرى

تحصين مواشى

بيطرى البحيرة

حمى قلاعية

الوادى المتصدع

محافظة البحيرة



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