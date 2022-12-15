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بشرى لأهالى المنوفية.. وظائف خالية برواتب تصل لـ5000 جنيه

الخميس، 15 ديسمبر 2022 02:06 م
بشرى لأهالى المنوفية.. وظائف خالية برواتب تصل لـ5000 جنيه وظائف
كتبت – مرام محمد

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أعلنت وزارة القوى العاملة اليوم الخميس عن تلقيها طلبات من 62 شركة قطاع خاص على مستوى 15 محافظة تؤكد وجود 4510 وظائف خالية، في عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2400 جنيه شهريا وتصل إلى 6100 جنيه في بعض الوظائف، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك لشغلها خلال شهرى ديسمبر 2022 الجاري، ويناير 2023.

"اليوم السابع" يوضح في السطور التالية أبرز فرص العمل المتاحة وشروطها في محافظة المنوفية

1-فرص عمل بإحدى شركات تأمينات الحياة في بركة السبع – أمام المحكمة – محافظة المنوفية

-الوظائف المطلوبة:

30 أخصائى تسويق

-الشروط: مؤهل هالي  -  السن 22 : 35 سنة  -  الراتب 5000 جنيه

2-فرص عمل في شركة للغزل والنسيج في شبين الكوم – محافظة المنوفية

-الوظائف المطلوبة:

200 عامل عادي

-الشروط: مؤهل متوسط – محو أمية – السن 18 : 45 – الراتب: حسب المقابلة.

3-فرص عمل بإحدى شركات استخلاص الزيوت في شارع الخمسين م الصناعية الأولى – مدينة السادات – المنوفية

-الوظائف المطلوبة:

3 مهندس حديث التخرج

1 مهندس كهرباء

15 فني تشغيل

1 مهندس تخطيط

1 أخصائي لوجيستيات

2 فني ميكانيكا

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-الشروط: مؤهل عالي – متوسط

السن: 18 : 35 سنة

الخبرة: 2 :5 سنوات

-الراتب حسب المقابلة.

وأوضحت "القوى العاملة"، أنه على كل من يرغب في شغل الوظائف المتاحة، عليه بالتوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو كاتب العمل التابعة للمديريات، أو التواصل عبر الموقع الرسمي للوزارة www.manpower.gov.eg


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