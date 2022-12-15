وقالت الوزيرة - وفقا لقناة "الإخبارية" العراقية - "نعمل على عودة النازحين طوعا بأسرع وقت ممكن" ، مشيرة إلى أن الوزارة تضع برنامجا زمنيا محددا ينظم العودة الطوعية للأسر المهجرة خلال مدة قياسية وفقا للمنهاج الوزارى.

وأضافت أنه جار العمل على شمول قرابة 500 ألف أسرة بالمنحة المخصصة من الوزارة والبالغة مليون ونصف مليون، وذلك بالتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية لتهيئة الظروف المناسبة لعودتهم لمناطقهم وإيجاد سبل العيش الكريم بالتنسيق مع إدارات المحافظات.