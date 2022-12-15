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الكشف والعلاج مجانًا.. "الصحة" تطلق اليوم 10 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة

الخميس، 15 ديسمبر 2022 01:00 ص
الكشف والعلاج مجانًا.. "الصحة" تطلق اليوم 10 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة قافلة طبية - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، 10 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان إن التخصصات الطبية تشمل "النساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والأطفال، والباطنة، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل البحيرة ودمياط والمنوفية والغربية ومطروح وأسوان والبحر الأحمر وقنا وسوهاج وبنى سويف.
 
يذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان، على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات.

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