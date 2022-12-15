العثور على جثتين بجراج عمارة سكنية بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

تبذل الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم جهودها لكشف لغز العثور على جثتين بجراج عمارة سكنية، بشارع 15 بحي باغوص، بمدينة الفيوم، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم قد تلقي إخطارا بالعثور على جثتين في حالة وفاة شبه جنائية، بجراج عمارة سكنية، بشارع 15 بتقسيم سليم، بمنطقة باغوص، وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.