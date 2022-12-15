اليوم السابع
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الخميس، 15 ديسمبر 2022 11:15 م
أكرم القصاص
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العثور على جثتين بجراج عمارة سكنية بالفيوم

الخميس، 15 ديسمبر 2022 10:03 م
العثور على جثتين بجراج عمارة سكنية بالفيوم إسعاف -أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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تبذل الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم جهودها لكشف لغز العثور على جثتين بجراج عمارة سكنية، بشارع 15 بحي باغوص، بمدينة الفيوم، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 
 
وكان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم قد تلقي إخطارا بالعثور على جثتين في حالة وفاة شبه جنائية، بجراج عمارة سكنية، بشارع 15 بتقسيم سليم، بمنطقة باغوص، وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 

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