السكة الحديد توضح تفاصيل خروج جرار قطار بحوش محطة طنطا عن القضبان

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بيان توضيحى بخصوص ما تم تداوله فى بعض المواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا بشأن تعطل حركة القطارات بالوجه البحرى بسبب سقوط جرار قطار رقم 51 بحوش محطة طنطا.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بأنه أثناء مسير جرار قطار رقم 51 برقم 3692 من حوش محطة طنطا إلى الرصيف الساعة 7.15 صباحاً سقط الجرار من على السكة داخل حوش المحطة بعيداً عن حركة مسير القطارات، قد تم استخدام السكك البديلة لأعمال المناورة داخل الحوش وعلى الفور تم تجهيز قطار بديل والذى قام الساعة 7.40 صباحاً بتأخير 25 دقيقة وتم رفع الجرار دون حدوث أى تأثير على حركة مسير القطارات.

واوضحت الهيئة أن السقوط بعيداً عن خطوط السفر للقطارات وداخل الحوش و دون وقوع أى اصابات وقد تم تشكيل لجنة على الفور للوقوف على أسباب السقوط.