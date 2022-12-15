الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يلتقى فى واشنطن رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى الخميس، 15 ديسمبر 2022 07:56 م الرئيس عبد الفتاح السيسى واشنطن- محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفى، وذلك على هامش فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية بالعاصمة واشنطن. صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. الرئيس السيسي ليبيا محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسي الليبي القمة الأمريكية الأفريقية القمة الامريكية الافريقية القمة الأفريقية الأمريكية القمة الافريقية الامريكية الرئيس السيسى السيسى الرئيس السيسي افريقيا أفريقيا زيارة الرئيس السيسى لأمريكا زيارة الرئيس السيسى لواشنطن زيارة السيسى لواشنطن اليوم السابع بلس لقاءات السيسى في امريكا الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى لقادة المنظمات اليهودية الأمريكية: حل القضية الفلسطينية سيمثل خطوة عملاقة فى تاريخ المنطقة.. ويغير تماما من واقعها المتأزم.. ويؤكد: مصر ستظل داعمة لأى جهد مخلص يضمن التوصل لحل عادل ودائم الخميس، 15 ديسمبر 2022 07:16 م الرئيس السيسى لقادة المنظمات اليهودية الأمريكية: حل القضية الفلسطينية سيغير واقع المنطقة المتأزم الخميس، 15 ديسمبر 2022 05:38 م حصاد اليوم الثانى لزيارة الرئيس السيسي لواشنطن.. الرئيس السيسى يجرى مباحثات مع "بلينكن".. ويؤكد من "البنتاجون": حريصون على دعم شراكتنا الاستراتيجية عسكريا وأمنيا.. وأمريكا تؤكد التزامها بتعزيز التعاون مع مصر الخميس، 15 ديسمبر 2022 05:00 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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