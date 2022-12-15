اليوم السابع
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الخميس، 15 ديسمبر 2022 12:34 م
أكرم القصاص
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إصابة 7 مواطنين بالتسمم إثر تناولهم وجبة غذائية فاسدة بمنزلهم فى الفيوم

الخميس، 15 ديسمبر 2022 12:05 م
إصابة 7 مواطنين بالتسمم إثر تناولهم وجبة غذائية فاسدة بمنزلهم فى الفيوم اسعاف - أرشيفية
الفيوم- رباب الجالى

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أصيب 7 مواطنين، بحالة تسمم غذائي، إثر تناولهم، وجبة غذائية فاسدة، بمنزلهم، بقرية الغرق بمركز اطسا، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفي اطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير امن الفيوم، تلقي إخطارا، بإصابة 7 مواطنين بحالة تسمم غذائي، بقرية الغرق، بمركز اطسا، وعلي الفور، ٱنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتم نقل المصابين، الي مستشفى اطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 
 

 


حوادث التسمم الغذائي

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