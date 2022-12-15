إصابة 7 مواطنين بالتسمم إثر تناولهم وجبة غذائية فاسدة بمنزلهم فى الفيوم

أصيب 7 مواطنين، بحالة تسمم غذائي، إثر تناولهم، وجبة غذائية فاسدة، بمنزلهم، بقرية الغرق بمركز اطسا، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفي اطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير امن الفيوم، تلقي إخطارا، بإصابة 7 مواطنين بحالة تسمم غذائي، بقرية الغرق، بمركز اطسا، وعلي الفور، ٱنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتم نقل المصابين، الي مستشفى اطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
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