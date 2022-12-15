إصابة 7 مواطنين بالتسمم إثر تناولهم وجبة غذائية فاسدة بمنزلهم فى الفيوم

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير امن الفيوم، تلقي إخطارا، بإصابة 7 مواطنين بحالة تسمم غذائي، بقرية الغرق، بمركز اطسا، وعلي الفور، ٱنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتم نقل المصابين، الي مستشفى اطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.