اليوم السابع
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12 إعصارا تجتاح أمريكا في ليلة الرعب والدمار

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 02:53 م
12 إعصارا تجتاح أمريكا في ليلة الرعب والدمار اعاصير مدمرة
كتب- وكالات

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أعلنت خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية في فورت وورث، اليوم، رصد 5 أعاصير في ولاية تكساس، مشيرة إلى أنه تم التبليغ عن 12 إعصارا منذ أمس الثلاثاء، لكن لم يتم تأكيدها بعد، وذلك وفقا لما نشرته شبكة ايه بي سي.

وكانت 3 من الأعاصير في مقاطعة تارانت، أقواها تم تصنيفها "EF-1". وشوهد إعصار رابع في مدينة غرابفين، بالقرب من مطار دالاس فورت وورث الدولي.

وقالت خدمة الطقس إن هناك أيضا إعصار "EF-2" مع رياح تصل سرعتها إلى 125 ميلا في الساعة في مقاطعة وايز، بالإضافة إلى إعصار في غرب مدينة باريس.

وسيتم إجراء مسوحات الأضرار في تلك المجتمعات في وقت لاحق من اليوم.

واستنادا إلى تقارير الرادار والأضرار، قالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية إنه قد يكون هناك ما يصل إلى 12 إعصارا في تكساس أمس الثلاثاء لم يتم تأكيدها بعد.

وشقت العواصف طريقا للدمار عبر أوكلاهوما ومنطقة دالاس، وأصابت 7 أشخاص على الأقل. وهي جزء من نظام عاصفة أكبر تهدد بمزيد من الضرر في الجنوب.


امريكا

خدمة الأرصاد الجوية

فورت وورث

5 أعاصير في تكساس

التبليغ عن 12 إعصارا



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